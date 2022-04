Foire aux puces – Vide grenier Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Foire aux puces – Vide grenier Roscoff, 22 mai 2022, Roscoff. Foire aux puces – Vide grenier Quai d’Auxerre Aire de cirque Roscoff

2022-05-22 – 2022-05-22 Quai d’Auxerre Aire de cirque

Roscoff Finistère Roscoff Foire aux puces et vide greniers sur l’aire de cirque, Quai d’Auxerre.

Petite restauration sur place. avotre29@gmail.com +33 6 33 90 16 32 Foire aux puces et vide greniers sur l’aire de cirque, Quai d’Auxerre.

Petite restauration sur place. Quai d’Auxerre Aire de cirque Roscoff

dernière mise à jour : 2022-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Roscoff Adresse Quai d'Auxerre Aire de cirque Ville Roscoff lieuville Quai d'Auxerre Aire de cirque Roscoff Departement Finistère

Roscoff Roscoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff/

Foire aux puces – Vide grenier Roscoff 2022-05-22 was last modified: by Foire aux puces – Vide grenier Roscoff Roscoff 22 mai 2022 finistère Roscoff

Roscoff Finistère