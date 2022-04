FOIRE AUX PUCES Tournus, 18 avril 2022, Tournus.

FOIRE AUX PUCES STADE DU PAS FLEURY Chemin de l’ancien Camping 1 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus

2022-04-18 06:00:00 – 2022-04-18 19:00:00 STADE DU PAS FLEURY Chemin de l’ancien Camping 1 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Tournus Saône-et-Loire

1 EUR Puces organisées par l’Association ‘’ Club des Amis du Ballon Rond ‘’. Ouverture au public à partir de 7h00. Vous y trouverez de quoi chiner auprès d’un bon nombre d’exposants particuliers et professionnels. De plus sur place le meilleur accueil vous sera réservé et vous pourrez vous restaurer ( Du petit-déjeuner au repas de midi ) à notre buffet-buvette.

Le prix de l’entrée visiteur est de 1,00€. Gratuit pour les enfants de moins de 14ans et les personnes handicapés.

Le tarif exposant est de 5,00 € par véhicule entrant dans l’enceinte du Stade du Pas Fleury. La longueur des bancs n’est pas limitée. Afin de faciliter votre installation dans le stade, il est recommandé de réserver avant le 16 avril 2022 ( 3 numéros de téléphone organisateur sont à votre disposition sur l’affiche). Indiquer vos Noms, prénoms et longueur de banc souhaité. Le traitement des réservations ainsi que des emplacements se fera au fur et à mesure des dates de vos inscription.

dom.rympel@hotmail.fr +33 3 85 51 72 23

Puces organisées par l’Association ‘’ Club des Amis du Ballon Rond ‘’. Ouverture au public à partir de 7h00. Vous y trouverez de quoi chiner auprès d’un bon nombre d’exposants particuliers et professionnels. De plus sur place le meilleur accueil vous sera réservé et vous pourrez vous restaurer ( Du petit-déjeuner au repas de midi ) à notre buffet-buvette.

Le prix de l’entrée visiteur est de 1,00€. Gratuit pour les enfants de moins de 14ans et les personnes handicapés.

Le tarif exposant est de 5,00 € par véhicule entrant dans l’enceinte du Stade du Pas Fleury. La longueur des bancs n’est pas limitée. Afin de faciliter votre installation dans le stade, il est recommandé de réserver avant le 16 avril 2022 ( 3 numéros de téléphone organisateur sont à votre disposition sur l’affiche). Indiquer vos Noms, prénoms et longueur de banc souhaité. Le traitement des réservations ainsi que des emplacements se fera au fur et à mesure des dates de vos inscription.

STADE DU PAS FLEURY Chemin de l’ancien Camping 1 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus

dernière mise à jour : 2022-03-30 par