2023-02-19 08:30:00 – 2023-02-19 17:00:00

Finistère Plouvorn Exposant : 3,50 € le mètre linéaire ; chaises et tables fournies. Buvette et petite restauration sur place. Organisé par le Tennis Club de Plouvorn +33 7 61 13 95 30 https://fr-fr.facebook.com/tcplouvorn/ Route de Morlaix Espace Jacques De Menou Plouvorn

