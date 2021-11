Plougourvest Plougourvest 29400, Plougourvest Foire aux Puces Plougourvest Plougourvest Catégories d’évènement: 29400

Plougourvest

Foire aux Puces Plougourvest, 14 novembre 2021, Plougourvest. Salle Omnisport Le Bourg

2021-11-14

Plougourvest 29400 Plougourvest Tarifs exposants : 3,50 € le mètre. Entrée : 1,50 € / gratuit – de 12 ans. Petite restauration et buvette sur place. cls29@net-c.com +33 6 63 16 82 55 Tarifs exposants : 3,50 € le mètre. Entrée : 1,50 € / gratuit – de 12 ans. Petite restauration et buvette sur place. Salle Omnisport Le Bourg Plougourvest

