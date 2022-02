Foire aux puces Plouescat, 8 mai 2022, Plouescat.

Foire aux puces Salle omnisport du centre Rue de Verdun Plouescat

2022-05-08 – 2022-05-08 Salle omnisport du centre Rue de Verdun

Plouescat Finistère Plouescat

Manifestation organisée par le comité du Calvaire de Plouescat, au profit de la SNSM locale, entrée gratuite au public, environ 90 exposants, tables et chaises fournies gratuitement, buvette et restauration sur place ( crêpes et casse-croûtes). 4€ le Ml en salle et forfait de 15 € en extérieur.

