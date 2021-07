Decize Decize 58300, Decize Foire aux puces Decize Decize Catégories d’évènement: 58300

Foire aux puces Decize, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Decize. Foire aux puces 2021-09-18 – 2021-09-19 Île de Caqueret Allée Jeannine Sattonnet

Decize 58300 Le Tir Sportif de Decize organise sa 40ème foire aux puces.

+33 3 86 50 73 60

