Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne, Villers-Cotterêts Foire aux pommes aux Vergers de Dampleux Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts

Foire aux pommes aux Vergers de Dampleux Villers-Cotterêts, 28 octobre 2021, Villers-Cotterêts. Foire aux pommes aux Vergers de Dampleux Villers-Cotterêts

2021-10-28 09:00:00 – 2021-10-30 18:00:00

Villers-Cotterêts Aisne Villers-Cotterêts Rendez-vous à la boutique des Vergers de Dampleux (route de la Ferté-Milon), pour la foire aux pommes qui se tiendra de 9h à 18h, le jeudi, vendredi et samedi. Retrouvez également le jus de pommes frais, pressé sur place ainsi que les beignets préparés et cuits sur place. Rendez-vous à la boutique des Vergers de Dampleux (route de la Ferté-Milon), pour la foire aux pommes qui se tiendra de 9h à 18h, le jeudi, vendredi et samedi. Retrouvez également le jus de pommes frais, pressé sur place ainsi que les beignets préparés et cuits sur place. +33 6 87 81 76 10 https://vergers-dampleux.fr/ Rendez-vous à la boutique des Vergers de Dampleux (route de la Ferté-Milon), pour la foire aux pommes qui se tiendra de 9h à 18h, le jeudi, vendredi et samedi. Retrouvez également le jus de pommes frais, pressé sur place ainsi que les beignets préparés et cuits sur place. pixabay

Villers-Cotterêts

dernière mise à jour : 2021-10-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT de Retz en Valois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Villers-Cotterêts Autres Lieu Villers-Cotterêts Adresse Ville Villers-Cotterêts lieuville Villers-Cotterêts