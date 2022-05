Foire aux plants et vide grenier Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-GanaveixCondat-sur-Ganaveix Catégories d’évènement: Condat-sur-Ganaveix

Corrèze

Foire aux plants et vide grenier Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix, 26 mai 2022, Condat-sur-GanaveixCondat-sur-Ganaveix. Foire aux plants et vide grenier Le bourg Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix

2022-05-26 – 2022-05-26

Condat-sur-Ganaveix Corrèze Le bourg Condat-sur-Ganaveix Corrèze Condat-sur-Ganaveix De 8h à 13h. Entrée gratuite. Réservation pour vide grenier non obligatoire : 1€ le mètre Foire aux plants : fleurs et légumes et Vide greniers. Restauration et buvette. De 8h à 13h. Entrée gratuite. Réservation pour vide grenier non obligatoire : 1€ le mètre Le bourg Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Condat-sur-Ganaveix, Corrèze Autres Lieu Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix Adresse Le bourg Ville Condat-sur-GanaveixCondat-sur-Ganaveix lieuville Le bourg Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix Departement Corrèze

Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-GanaveixCondat-sur-Ganaveix Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/condat-sur-ganaveixcondat-sur-ganaveix/

Foire aux plants et vide grenier Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix 2022-05-26 was last modified: by Foire aux plants et vide grenier Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix Condat-sur-Ganaveix 26 mai 2022 Condat-sur-Ganaveix Corrèze

Condat-sur-GanaveixCondat-sur-Ganaveix Corrèze