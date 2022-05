Foire aux plants d’Uzerche Uzerche Uzerche UzercheUzerche Catégories d’évènement: Corrèze

Uzerche Corrèze Esplanade de La Papeterie Uzerche Corrèze Uzerche 17h à la Papeterie. Gratuit. Organisée par l’association paysanne “Cœur de Biau” http://app.cagette.net/group/1365 Foire avec des plants produits par des producteurs locaux. Une grande sélection de plants de légumes, fruits, fleurs, arbustes, petit fruits et arbres. En même temps un marché de producteurs locaux, avec restauration rapide. 17h à la Papeterie. Gratuit. Organisée par l’association paysanne “Cœur de Biau” http://app.cagette.net/group/1365 Esplanade de La Papeterie Uzerche Uzerche

