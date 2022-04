Foire aux plants de tomates anciennes et autres légumes Pont-Melvez Pont-Melvez Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pont-Melvez Côtes d’Armor Pont-Melvez Comme chaque année, le Jardin Mod Kozh invite les jardiniers pour leur vente de plants dans leur ferme

La vente aura lieu : le vendredi 29 et samedi 30 avril de 10h à 18h sur RDV uniquement // le dimanche 1er mai de 10h à 12h30 librement sans RDV. De nombreuses variétés seront proposées telles que des poivrons, aubergines, salades, concombres, cornichon, courgettes, courges d’automne, mini-motte variées, rhubarbe, aromatiques variées … Sans oublier les 150 variétés anciennes de tomate. Pensez à apporter vos contenants, cagettes, paniers … Lors de leur visite, les visiteurs pourront découvrir librement la ferme, le jardin et les serres ainsi que les animaux présents sur place. jardinmodkozh@orange.fr +33 6 04 40 81 23 http://jardinmodkozh.com/ Comme chaque année, le Jardin Mod Kozh invite les jardiniers pour leur vente de plants dans leur ferme

