Foire aux plants Cormolain, 7 mai 2022, Cormolain.

Foire aux plants La Closerie 1419 Route de Caen Cormolain

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 18:00:00 La Closerie 1419 Route de Caen

Cormolain Calvados

Pour cette 2e édition de la Foire aux plants, venez faire le plein de plants potagers, aromatiques, vivaces et autres fleurs !

4 jeunes producteurs locaux seront présents pour l’occasion : Mélissa ou “Dame Vivaces”, Gwendoline et Mahdi de La Closerie, Florie Jehanne et Robin.

Nouveauté cette année : la foire accueillera également un troc de plants en partenariat avec l’Association Du Grain A Moudre. Vous pourrez ainsi venir échanger plants, boutures et conseils en jardinage.

Entrée libre

Atelier d’initiation à la plantation à 14h30

contact@lacloserie.net +33 6 88 30 85 26

dernière mise à jour : 2022-04-30 par