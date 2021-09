Foire aux plantes Saline royale, 16 octobre 2021, Arc-et-Senans.

Foire aux plantes

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Saline royale

Comme chaque année, la Saline royale propose une Foire aux plantes au mois d’octobre. Rendez-vous le samedi 16 et le dimanche 17 octobre pour notre traditionnelle foire aux plantes. De nombreux pépiniéristes proposeront à la vente arbustes, fruitiers, et autres variétés de végétaux. Ce week-end sera aussi l’occasion de rencontrer forgerons, tourneurs sur bois, potiers, et de nombreux producteurs locaux. Animations, conférences et ateliers viendront rythmer le week-end. Plus d’informations sur : [https://www.salineroyale.com/foire-aux-plantes-2021/](https://www.salineroyale.com/foire-aux-plantes-2021/)

Tarif spécial Foire aux plantes : 7.5€

Saline royale Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T09:00:00 2021-10-17T18:00:00