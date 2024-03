Foire aux plantes Saint-Aubin-sur-Mer, samedi 11 mai 2024.

Foire aux plantes Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Professionnels et amateurs mettent en vente leurs plus belles fleurs et autres plantes potagères.

Sur le stand d’alliance et culture, venez chercher vos graines de lin pour préparer le festival du

lin et décorer votre jardin.

La foire aux plantes devrait être l’occasion de la réuverture du four à pain.

De 10h 30 à 17h30 dans le parc du château de st Aubin.

Professionnels et amateurs mettent en vente leurs plus belles fleurs et autres plantes potagères.

Sur le stand d’alliance et culture, venez chercher vos graines de lin pour préparer le festival du

lin et décorer votre jardin.

La foire aux plantes devrait être l’occasion de la réuverture du four à pain.

De 10h 30 à 17h30 dans le parc du château de st Aubin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 10:30:00

fin : 2024-05-11 17:30:00

Parc du château

Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie

L’événement Foire aux plantes Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre