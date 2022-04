Foire aux plantes Saint-Aubin-sur-Mer, 14 mai 2022, Saint-Aubin-sur-Mer.

2022-05-14 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-14 18:00:00 18:00:00

Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime Saint-Aubin-sur-Mer

Professionnels et amateurs mettent en vente leurs plus belles fleurs et autres plantes potagères.

Vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour votre jardin ou le fleurissement de vos balcons.

Nouveauté 2022, elle se tiendra dans le potager du parc du château de Saint Aubin, parking dans l’allée en face du château.

RDV 11h-18h dans le parc du château.

+33 6 30 50 54 32 https://www.saintaubinsurmer76.fr/fr/index.html

