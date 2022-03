Foire aux plantes rares Pierre-de-Bresse, 9 avril 2022, Pierre-de-Bresse.

Foire aux plantes rares Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

2022-04-09 – 2022-04-09 Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire Pierre-de-Bresse

EUR Le temps d’un week-end, les jardins du château se parent de mille et une couleurs. Un événement exceptionnel dans un écrin unique pour les amoureux de la nature et du jardinage. Venez trouver des plantes rares que vous ne trouverez nul par ailleurs ! Organisée par le Foyer Rural de La Chaux.

Animations à destination des petits et grands.

Tarif réduit pour l’entrée à l’Écomusée de la Bresse bourguignonne.

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 http://www.ecomusee-bresse71.fr/

Le temps d’un week-end, les jardins du château se parent de mille et une couleurs. Un événement exceptionnel dans un écrin unique pour les amoureux de la nature et du jardinage. Venez trouver des plantes rares que vous ne trouverez nul par ailleurs ! Organisée par le Foyer Rural de La Chaux.

Animations à destination des petits et grands.

Tarif réduit pour l’entrée à l’Écomusée de la Bresse bourguignonne.

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

dernière mise à jour : 2022-03-12 par