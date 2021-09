Foire aux plantes originales de Gaujacq Gaujacq, 9 octobre 2021, Gaujacq.

Foire aux plantes originales de Gaujacq 2021-10-09 – 2021-10-09

Gaujacq Landes

EUR La Foire aux plantes originales, rares et collections, c’est ici, à Gaujacq : entrée libre.

Une des plus grandes diversités de plantes proposées dans le grand sud. Pour tous les publics, voir, connaître, acheter entre plus de 15000 variétés de végétaux parmi, les plants de légumes, vivaces, arbres, fruitiers… accompagnés par des artisans.

Au programme et payant sur les 2 jours, visite botanique sonore, conférence L’intelligence des plantes (durée 1h), visite libre du Plantarium et tombola.

La Foire aux plantes originales, rares et collections, c’est ici, à Gaujacq : entrée libre.

Une des plus grandes diversités de plantes proposées dans le grand sud. Pour tous les publics, voir, connaître, acheter entre plus de 15000 variétés de végétaux.

+33 6 73 67 23 00

La Foire aux plantes originales, rares et collections, c’est ici, à Gaujacq : entrée libre.

Une des plus grandes diversités de plantes proposées dans le grand sud. Pour tous les publics, voir, connaître, acheter entre plus de 15000 variétés de végétaux parmi, les plants de légumes, vivaces, arbres, fruitiers… accompagnés par des artisans.

Au programme et payant sur les 2 jours, visite botanique sonore, conférence L’intelligence des plantes (durée 1h), visite libre du Plantarium et tombola.

Thoby

dernière mise à jour : 2021-09-17 par