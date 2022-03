Foire aux plantes “La Passiflore” Vertheuil Vertheuil Catégories d’évènement: Gironde

Vertheuil

Foire aux plantes “La Passiflore” Vertheuil, 3 avril 2022, Vertheuil. Foire aux plantes “La Passiflore” Rue de l’Abbaye Parc de l’Abbaye Vertheuil

2022-04-03 – 2022-04-03 Rue de l’Abbaye Parc de l’Abbaye

Vertheuil Gironde Vertheuil EUR 0 “La Passiflore” c’est la grande foire aux plantes de Vertheuil qui se déroule dans le prestigieux parc de l’Abbaye.

Cette édition de printemps se placera sous le thème des Plantes rudérales : “dans les décombres, les zones chamboulées ou déconstruites par les humains et laissées à l’abandon, s’implantent petit à petit des plantes pionnières, les rudérales. Elles préparent le terrain pour le renouveau d’un équilibre écologique”.

Ouvert à tous.

Restauration sur place. “La Passiflore” c’est la grande foire aux plantes de Vertheuil qui se déroule dans le prestigieux parc de l’Abbaye.

Cette édition de printemps se placera sous le thème des Plantes rudérales : “dans les décombres, les zones chamboulées ou déconstruites par les humains et laissées à l’abandon, s’implantent petit à petit des plantes pionnières, les rudérales. Elles préparent le terrain pour le renouveau d’un équilibre écologique”.

Ouvert à tous.

Restauration sur place. +33 6 18 04 24 90 “La Passiflore” c’est la grande foire aux plantes de Vertheuil qui se déroule dans le prestigieux parc de l’Abbaye.

Cette édition de printemps se placera sous le thème des Plantes rudérales : “dans les décombres, les zones chamboulées ou déconstruites par les humains et laissées à l’abandon, s’implantent petit à petit des plantes pionnières, les rudérales. Elles préparent le terrain pour le renouveau d’un équilibre écologique”.

Ouvert à tous.

Restauration sur place. Passiflore Vertheuil

Rue de l’Abbaye Parc de l’Abbaye Vertheuil

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Vertheuil Autres Lieu Vertheuil Adresse Rue de l'Abbaye Parc de l'Abbaye Ville Vertheuil lieuville Rue de l'Abbaye Parc de l'Abbaye Vertheuil Departement Gironde

Vertheuil Vertheuil Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vertheuil/

Foire aux plantes “La Passiflore” Vertheuil 2022-04-03 was last modified: by Foire aux plantes “La Passiflore” Vertheuil Vertheuil 3 avril 2022 Gironde Vertheuil

Vertheuil Gironde