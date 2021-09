Vertheuil Vertheuil Gironde, Vertheuil Foire aux plantes “La Passiflore” Vertheuil Vertheuil Catégories d’évènement: Gironde

Foire aux plantes “La Passiflore” Vertheuil, 26 septembre 2021, Vertheuil. Foire aux plantes “La Passiflore” 2021-09-26 10:00:00 – 2021-10-17 18:00:00 Rue de l’Abbaye Parc de l’Abbaye

Vertheuil Gironde Vertheuil Gironde “La Passiflore” c’est la grande foire aux plantes de Vertheuil qui se déroule dans le prestigieux parc de l’Abbaye. Cette année, le thème retenu est celle des bambous.

Cet événement bisannuel est organisé par l’association “La Passiflore”.

Troc de graines, plantes et exposition de végétaux divers.

Que vous soyez pépiniériste, collectionneur ou amateur vous y trouverez surement ce que vous cherchez!

