Foire aux plantes et fleurs et Brocante – Antiquités Val-de-Livenne Val-de-Livenne Catégories d’évènement: Gironde

Val-de-Livenne

Foire aux plantes et fleurs et Brocante – Antiquités Val-de-Livenne, 9 avril 2022, Val-de-Livenne. Foire aux plantes et fleurs et Brocante – Antiquités Val-de-Livenne

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-10 19:00:00

Val-de-Livenne Gironde Val-de-Livenne EUR Célébrons ensemble le retour des beaux jours ! Pour ça, retrouvez la foire aux fleurs & sa brocante au Troc Estuaire !

Restauration type food-truck sur place, le 9 et 10 avril 2022 de 10h à 19h. Célébrons ensemble le retour des beaux jours ! Pour ça, retrouvez la foire aux fleurs & sa brocante au Troc Estuaire !

Restauration type food-truck sur place, le 9 et 10 avril 2022 de 10h à 19h. +33 5 57 32 37 98 Célébrons ensemble le retour des beaux jours ! Pour ça, retrouvez la foire aux fleurs & sa brocante au Troc Estuaire !

Restauration type food-truck sur place, le 9 et 10 avril 2022 de 10h à 19h. troc estuaire

Val-de-Livenne

dernière mise à jour : 2022-03-06 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Val-de-Livenne Autres Lieu Val-de-Livenne Adresse Ville Val-de-Livenne lieuville Val-de-Livenne Departement Gironde

Val-de-Livenne Val-de-Livenne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-livenne/

Foire aux plantes et fleurs et Brocante – Antiquités Val-de-Livenne 2022-04-09 was last modified: by Foire aux plantes et fleurs et Brocante – Antiquités Val-de-Livenne Val-de-Livenne 9 avril 2022 Gironde Val-de-Livenne

Val-de-Livenne Gironde