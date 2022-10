Foire aux plantes et brocante Saint-Hilaire-sur-Benaize Saint-Hilaire-sur-Benaize Catégories d’évènement: Indre

Saint-Hilaire-sur-Benaize

Foire aux plantes et brocante Saint-Hilaire-sur-Benaize, 30 octobre 2022, Saint-Hilaire-sur-Benaize. Foire aux plantes et brocante

Centre bourg Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre

2022-10-30 07:00:00 07:00:00 – 2022-10-30 Saint-Hilaire-sur-Benaize

Indre Saint-Hilaire-sur-Benaize Présence de professionnels de l’horticulture pour la vente de plants. Buvette, sandwichs et possibilité des restauration su place avec le restaurant « Au fil de la Benaize » Nouvelle édition, organisée par le comité des loisirs de la commune, avec vide-greniers et brocante. Emplacements gratuits. Présence de professionnels de l’horticulture pour la vente de plants. +33 6 07 49 24 49 http://www.sthilairesurbenaize.fr/ Saint-Hilaire-sur-Benaize

