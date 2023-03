Foire aux plantes et aux vins Scillé CC Val de Gâtine Scillé Catégories d’Évènement: 79240

79240 Scillé 2 EUR Le comité des fêtes de Scillé organise une foire aux plantes et une foire aux vins, le samedi 8 avril 2023, de 10h à 18h suivit d’une entrecôte frites, fromage, dessert et le dimanche 9 avril de 10h à 12h.

Adultes : 15 €

Enfants – 12 ans : 6 €

Réservations avant le 31 mars 2023 au 06/81/47/73/27

Vente et échange de plantes, réservation place pour particuliers, associations et professionnels avant le 31 mars au 06 20 40 05 20 ou au 06 75 57 31 35

Les tables sont prêtées à 2€ le ml..

+33 6 81 47 73 27

Scillé

