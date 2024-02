Foire aux plantes et artisans locaux Guissény, dimanche 7 avril 2024.

Foire aux plantes et artisans locaux Guissény Finistère

Foire aux plantes et aux produits locaux sur le site de St Gildas à Guisseny, organisée par le Skoazell Lesneven. Exposants professionnels et particuliers.

Vous trouverez des fleurs, des plantes d’intérieurs et d’extérieurs, des arbustes et fruitiers, c’est également le bon moment pour venir dénicher tous vos plans de légumes, de fraisiers et plantes aromatiques… mais aussi de la décoration et produits locaux.

Animations pour les enfants balade à poney, maquillage, structure gonflable…

Balade contée et chanson sur inscription 3€ pour 50 min, à 11h et 14h.

Novices, amateurs ou passionnés, en famille et entre amis, venez célébrer l’arrivée du printemps et rencontrer de nombreux producteurs et artisans amoureux du jardin et de la nature végétaux, plants de légumes, produits naturels, produits locaux, décoration et aménagement de jardin.

Restauration et buvette sur place. Repas cuit au feu de bois sur place dans le four à pain (sur réservation au 06 85 62 45 97)

Entrée 1€ (à partir de 15 ans)

Exposants 1€ le mètre carré sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

Lieu-dit St Gildas

Guissény 29880 Finistère Bretagne skoazell.lesneven@gmail.com

L’événement Foire aux plantes et artisans locaux Guissény a été mis à jour le 2024-02-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne