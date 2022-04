Foire aux plantes Contigny Contigny Catégories d’évènement: 03500

Contigny 03500 Organisée par le Comité des fêtes. Exposition et vente de plantes (fleurs et légumes) par des horticulteurs professionnels. Exposition et vente d’artisanat en tout genre et produits régionaux. Foire aux plantes et vide grenier. fredvallea@orange.fr +33 6 01 98 87 95 http://www.cdfcontigny.sitew.com/#Accueil.A Contigny

