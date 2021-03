Boulon Boulon Boulon, Calvados Foire aux plantes Boulon Catégories d’évènement: Boulon

Calvados

Foire aux plantes, 20 mars 2021-20 mars 2021, Boulon. Foire aux plantes 2021-03-20 10:00:00 10:00:00 – 2021-03-20 17:30:00 17:30:00 Cours de la mairie Boulon

Boulon Calvados Boulon Foire aux plantes et articles de décoration de jardin.

Restauration sur place avec Bubu pizzas. Foire aux plantes et articles de décoration de jardin.

Restauration sur place avec Bubu pizzas. mairiedeboulon@orange.fr +33 6 04 41 51 29 Foire aux plantes et articles de décoration de jardin.

Restauration sur place avec Bubu pizzas. Foire aux plantes et articles de décoration de jardin.

Restauration sur place avec Bubu pizzas.

Détails Catégories d’évènement: Boulon, Calvados Autres Lieu Boulon Adresse Cours de la mairie Boulon Ville Boulon