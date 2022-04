FOIRE AUX PLANTES Bénouville Bénouville Catégories d’évènement: Bénouville

Calvados

FOIRE AUX PLANTES Bénouville, 24 avril 2022, Bénouville. FOIRE AUX PLANTES Salle Polyvalente Place de la libération Bénouville

2022-04-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 17:00:00 17:00:00 Salle Polyvalente Place de la libération

Bénouville Calvados Bénouville Bénouville Environnement organise sa 10ème foire aux plantes à la salle polyvalente de Bénouville.

Venez vendre, acheter ou échanger vos plantes de jardins, vivaces ou annuelles, plantes d ’intérieur, potagères ou florales…

Apportez vos bouchons ! Collecte de bouchons en plastique au profit de Bouchons du Calvados et bouchons en liège au profit de Bouchons du Coeur de Normandie. Bénouville Environnement organise sa 10ème foire aux plantes à la salle polyvalente de Bénouville. Venez vendre, acheter ou échanger vos plantes de jardins, vivaces ou annuelles, plantes d… benouville.environnement.14@gmail.com Bénouville Environnement organise sa 10ème foire aux plantes à la salle polyvalente de Bénouville.

Venez vendre, acheter ou échanger vos plantes de jardins, vivaces ou annuelles, plantes d ’intérieur, potagères ou florales…

Apportez vos bouchons ! Collecte de bouchons en plastique au profit de Bouchons du Calvados et bouchons en liège au profit de Bouchons du Coeur de Normandie. Salle Polyvalente Place de la libération Bénouville

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bénouville, Calvados Autres Lieu Bénouville Adresse Salle Polyvalente Place de la libération Ville Bénouville lieuville Salle Polyvalente Place de la libération Bénouville Departement Calvados

Bénouville Bénouville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benouville/

FOIRE AUX PLANTES Bénouville 2022-04-24 was last modified: by FOIRE AUX PLANTES Bénouville Bénouville 24 avril 2022 Bénouville Calvados

Bénouville Calvados