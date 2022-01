Foire aux plantes Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’évènement: Arc-et-Senans

Foire aux plantes Arc-et-Senans, 15 octobre 2022, Arc-et-Senans. Foire aux plantes Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans

2022-10-15 09:00:00 – 2022-10-16 18:00:00 Saline royale Grande Rue

Comme chaque année, la Saline royale propose une Foire aux plantes. De nombreux exposants proposeront à la vente des arbustes, des arbres fruitiers, des plantes vivaces rustiques et des rosiers anciens, des bulbes et rhizomes de fleurs… Ce week-end est l'occasion de rencontrer des forgerons, des tourneurs sur bois, des vanniers, des décorateurs de jardins ou encore des producteurs de jus de fruits, de miel, d'huile… Plusieurs animations pour les familles sont proposées à cette occasion.

