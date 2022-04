Foire aux Plaisirs et autres Guernouillardes Château de Flers, 30 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Foire aux Plaisirs et autres Guernouillardes

Château de Flers, le samedi 30 avril à 15:00

La Foire aux Plaisirs et autres Guernouillardes ———————————————– ### L’Office de Tourisme, toujours prêt à vous offrir de belles festivités, l’association d’Anatole à Guernouillard qui œuvre à la valorisation des fêtes populaires et traditionnelles, ainsi que MTNV pour le développement d’actions sportives originales, se sont réunis pour relancer une fête populaire qui se déroulait de 1926 à 1969 : ### La Foire aux Plaisirs. Chaque année, au mois d’août, petits et grands se rassemblaient pour se divertir autour de jeux traditionnels : jeux d’adresse, de lancer etc., festoyaient ensemble autour de grandes tablées avant de terminer en bal au son d’un concert. C’était un moyen de se retrouver, de s’amuser et de faire des rencontres… **15h – 19h : Kermesse** Familles, amis et voisins, passez un moment chaleureux autour de jeux traditionnels, d’animations familiales dans l’ambiance festive orchestrée par Eul Cageot Folk. **17h : rallye familial** Prêt pour un moment sportif et ludique ?! Au départ du château, 4 circuits vous conduisent à travers les lacs dans un parcours semé d’embûches à la Guernouillarde ! A vos baskets, votre bouteille d’eau et votre bonne humeur ! **19h : grand repas amical** C’est maintenant le moment de festoyer et de se rassembler autour d’une bonne “frites-saucisse” ! **La buvette tenue par l’APE d’Anatole France vous propose boissons et gourmandises dès 15h.** Gratuit (frites-saucisses 5€) sur réservation ici : [[https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/la-foire-aux-plaisirs](https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/la-foire-aux-plaisirs)](https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/la-foire-aux-plaisirs)

Animations gratuites, restauration payante

Une fête ambiance kermesse, avec concert, rallye et grand repas !

Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



