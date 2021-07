Foire aux Picots 2021 Lisieux, 1 août 2021-1 août 2021, Lisieux.

Lisieux Calvados Lisieux

Poulets, coqs, canards, lapins, oiseaux d’ornement (sous réserve des conditions sanitaires du moment) investiront le centre-ville. Un événement qui vaut le détour. Cette année encore, une centaine d’éleveurs et de particuliers de la région transformeront la place François Mitterrand en une vraie basse-cour ! Tout à côté (Place de la République, rues des Mathurins, Pont Mortain et Henry Chéron) la grande braderie rassemblera pas moins de trois cents commerçants (vêtements, maroquinerie, alimentation, etc.). De quoi faire des emplettes !

+33 2 31 48 41 53 http://www.ville-lisieux.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT CA de Lisieux Normandie