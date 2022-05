FOIRE AUX PETITS CRUS Senones Senones Catégories d’évènement: Senones

Senones Vosges Senones Également marché artisanal et vide-greniers. nDes animations tout au long de la journée. Inauguration à 10h30 et remise des prix. senonesenfete@laposte.net +33 6 31 23 75 23 Senones

