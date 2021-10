Gerzat Gerzat Gerzat, Puy-de-Dôme Foire aux pansettes Gerzat Gerzat Catégories d’évènement: Gerzat

Puy-de-Dôme

Foire aux pansettes Gerzat, 8 octobre 2021, Gerzat. Foire aux pansettes 2021-10-08 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-10 20:00:00 20:00:00

Gerzat Puy-de-Dôme Gerzat Animation festive autour de la pansette :

• Exposants, artisans exposeront Place Pommerol

• Déambulations musicales dans le centre-ville

• Vide-grenier organisé sur deux jours dans les rues du centre-ville (samedi et dimanche) cfgerzat@gmail.com +33 4 73 24 10 70 dernière mise à jour : 2021-09-29 par

