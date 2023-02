Foire aux paniers et à la vannerie Issigeac Catégories d’Évènement: Dordogne

Issigeac

Foire aux paniers et à la vannerie, 16 juillet 2023, Issigeac . Foire aux paniers et à la vannerie Parking de la Banège Issigeac Dordogne

2023-07-16 09:00:00 – 2023-07-16 18:00:00 Issigeac

Dordogne EUR Dans un cadre bucolique et naturel à deux pas du cœur d’Issigeac, venez découvrir les techniques de fabrication des paniers en osier ainsi que les diverses créations qui vont du traditionnel « bouyricou » périgourdin à des réalisations plus contemporaines. Plus d’une quarantaine d’exposants qui viennent de toute la France et de Belgique !

Ateliers enfants gratuits : création de petits objets.

Concours du plus beau stand.

Tombola (plusieurs tirages dans la journée).

Une restauration bio sur place vous permettra de vous restaurer. Dans un cadre bucolique et naturel à 2 pas du cœur d’Issigeac, venez découvrir les techniques de fabrication des paniers en osier ainsi que les diverses créations qui vont du traditionnel « bouyricou » périgourdin à des réalisations plus contemporaines. Démonstrations et animations. OTPSP

Issigeac

