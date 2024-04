Foire aux oisons Martizay, jeudi 2 mai 2024.

Foire aux oisons Martizay Indre

Jeudi

Plus de 200 exposants, fête foraine, restauration sur place.

Plus de deux cents stands sont annoncés sur le champ de foire et dans les rues de la cité vente de volaille, concours oisons, foire à tout, plants, artisanat, matériel agricole, chaussures, confection, életroménager…. Animation gratuite maquillage pour les enfants avec photos souvenirs. Possibilité de restauration sur place, attractions enfants. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 08:00:00

fin : 2024-05-02

Rue de Verdun

Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire amicalecommercants.martizay@gmail.com

L’événement Foire aux oisons Martizay a été mis à jour le 2024-03-28 par ADT INDRE