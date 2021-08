FOIRE AUX OIGNONS Le Mans, 3 septembre 2021, Le Mans.

FOIRE AUX OIGNONS 2021-09-03 09:00:00 – 2021-09-03 24:00:00

Le Mans Sarthe

La Foire aux oignons devrait avoir lieu ce vendredi 3 septembre de 9h à minuit, avenue de la Libération. Un rendez-vous qui a lieu chaque premier vendredi de septembre.

L’occasion de retrouver les vendeurs traditionnels d’ail et d’oignons, les savoir-faire et la gastronomie sarthoise, une mini-ferme et plusieurs manèges.

Une foire qui remonte au Moyen-Âge!

mairie@lemans.fr +33 2 43 47 47 47

