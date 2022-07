Foire aux oignons Brumath Brumath Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Depuis 1920, la Fête des Oignons de Brumath s’installe dans les rues à la fin du mois de septembre. L’origine de la fête est simple : à l’époque, la rentrée scolaire était en octobre. Les agriculteurs se rejoignaient donc pour vendre leurs productions afin de pouvoir payer des fournitures scolaires à leurs enfants. La tradition est restée à Brumath, même si la rentrée est déjà passée ! Parmi les animations au programme de la Foire aux Oignons de Brumath, citons : la fête foraine / le messti avec ses manèges pour petits et grands

l’élection de Miss Brumath le samedi lors d’une soirée de gala

le marché aux puces du samedi à Brumath

des concerts : boyington le vendredi soit et karaoké live avec les Meteor’hits le samedi

