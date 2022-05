FOIRE AUX MYRTILLES Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

Vosges

FOIRE AUX MYRTILLES Fraize, 31 juillet 2022, Fraize. FOIRE AUX MYRTILLES centre ville Rue de Lattre de Tassigny Fraize

2022-07-31 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-31 18:00:00 18:00:00 centre ville Rue de Lattre de Tassigny

Fraize Vosges La foire aux myrtilles réunit une centaine d’exposants et environ 150 kg de myrtilles !

Nombreuses animations. atehm88@outlook.fr +33 6 85 95 89 32 centre ville Rue de Lattre de Tassigny Fraize

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Fraize, Vosges Autres Lieu Fraize Adresse centre ville Rue de Lattre de Tassigny Ville Fraize lieuville centre ville Rue de Lattre de Tassigny Fraize Departement Vosges

Fraize Fraize Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraize/

FOIRE AUX MYRTILLES Fraize 2022-07-31 was last modified: by FOIRE AUX MYRTILLES Fraize Fraize 31 juillet 2022 Fraize Vosges

Fraize Vosges