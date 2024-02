FOIRE AUX MYRTILLES Rue de Lattre de Tassigny Fraize, dimanche 28 juillet 2024.

FOIRE AUX MYRTILLES Rue de Lattre de Tassigny Fraize Vosges

Dimanche

La foire aux myrtilles réunit une centaine d’exposants, avec des animations musicales, buvette et restauration, et dégustation de tartes et beignets de myrtilles toute la journée.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 11:00:00

fin : 2024-07-28 18:00:00

Rue de Lattre de Tassigny Centre ville

Fraize 88230 Vosges Grand Est atehm.fraize@gmail.com

