Foire aux marrons Genillé Genillé Genillé Catégories d’Évènement: Genillé

Indre-et-Loire

Foire aux marrons Genillé, 15 octobre 2023, Genillé Genillé. Foire aux marrons Genillé Indre-et-Loire

2023-10-15 08:00:00 – 2023-10-15 18:00:00 Genillé

Indre-et-Loire Genillé Foire aux marrons, vide greniers dans tout le village, animation, restauration, manèges, expositions… toute la journée. Foire aux marrons, vide greniers dans tout le village, animation, restauration, manèges, expositions… toute la journée. comitedesfetesgenille@gmail.com +33 6 83 01 78 52 Genillé

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Genillé, Indre-et-Loire Autres Lieu Genillé Adresse Genillé Indre-et-Loire Ville Genillé Genillé lieuville Genillé Departement Indre-et-Loire

Genillé Genillé Genillé Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genille-genille/

Foire aux marrons Genillé 2023-10-15 was last modified: by Foire aux marrons Genillé Genillé 15 octobre 2023 Genillé Genillé, Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Genillé Genillé Indre-et-Loire