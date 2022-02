Foire aux marrons Genillé Genillé Catégories d’évènement: Genillé

Indre-et-Loire

Foire aux marrons Genillé, 16 octobre 2022, Genillé. Foire aux marrons Genillé

2022-10-16 07:00:00 – 2022-10-16 18:00:00

Genillé Indre-et-Loire Genillé Brocante, animations musicales, restauration, buvette, exposition etc…Les stands “marrons chauds” et “bernache” seront présents. Brocante, animations musicales, restauration, buvette, exposition etc…Les stands “marrons chauds” et “bernache” seront présents. catherine.merlet@genille.fr +33 6 83 01 78 52 Brocante, animations musicales, restauration, buvette, exposition etc…Les stands “marrons chauds” et “bernache” seront présents. Genillé

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Genillé, Indre-et-Loire Autres Lieu Genillé Adresse Ville Genillé lieuville Genillé Departement Indre-et-Loire

Genillé Genillé Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genille/

Foire aux marrons Genillé 2022-10-16 was last modified: by Foire aux marrons Genillé Genillé 16 octobre 2022 Genillé Indre-et-Loire

Genillé Indre-et-Loire