FOIRE AUX MANEGES – BOULOGNE SUR MER Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

FOIRE AUX MANEGES – BOULOGNE SUR MER Boulogne-sur-Mer, 30 juillet 2022, Boulogne-sur-Mer. FOIRE AUX MANEGES – BOULOGNE SUR MER Quai Thurot

Zone Eperon Boulogne-sur-Mer

2022-07-30 – 2022-08-20

Quai Thurot

Zone Eperon Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Boulogne-sur-Mer Début de la fête foraine le 30 juillet 2022 située sur la zone Eperon après le Pont Marguet. +33 3 21 87 80 80 Début de la fête foraine le 30 juillet 2022 située sur la zone Eperon après le Pont Marguet. Quai Thurot

Zone Eperon Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer Autres Lieu Boulogne-sur-Mer Adresse Quai Thurot Zone Eperon Ville Boulogne-sur-Mer lieuville Quai Thurot Zone Eperon Boulogne-sur-Mer

FOIRE AUX MANEGES – BOULOGNE SUR MER Boulogne-sur-Mer 2022-07-30 was last modified: by FOIRE AUX MANEGES – BOULOGNE SUR MER Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 30 juillet 2022

Boulogne-sur-Mer