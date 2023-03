Foire aux loisirs créatifs Rue Paul Faraud Plan-d'Orgon Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Foire aux loisirs créatifs Rue Paul Faraud, 11 juin 2023, Plan-d'Orgon . Foire aux loisirs créatifs Centre Paul Faraud Rue Paul Faraud Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud

2023-06-11 09:00:00 – 2023-06-11 17:00:00

Bouches-du-Rhône Foire aux loisirs créatifs organisée par l’association L’Effet du Papier au Centre Paul Faraud.



Scrapbooking, peinture, couture… Tout pour les loisirs créatifs !

Ateliers créatifs pour les enfants. Foire aux loisirs créatifs au Centre Paul Faraud. leffetdupapier@orange.fr +33 6 21 29 66 47 Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon

