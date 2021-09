Yvecrique Yvecrique Seine-Maritime, Yvecrique Foire aux livres Yvecrique Yvecrique Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvecrique

Foire aux livres Yvecrique, 2 octobre 2021, Yvecrique. Foire aux livres 2021-10-02 09:00:00 – 2021-10-02 17:00:00

Yvecrique Seine-Maritime Yvecrique 4ème Foire aux Livres à Yvecrique : CD, DVD, Vinyles… et petites collections à la salle des fêtes d’Yvecrique. Entrée Libre 4ème Foire aux Livres à Yvecrique : CD, DVD, Vinyles… et petites collections à la salle des fêtes d’Yvecrique. Entrée Libre +33 6 73 04 41 06 4ème Foire aux Livres à Yvecrique : CD, DVD, Vinyles… et petites collections à la salle des fêtes d’Yvecrique. Entrée Libre dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvecrique Autres Lieu Yvecrique Adresse Ville Yvecrique lieuville 49.6901#0.81044