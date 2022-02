FOIRE AUX LIVRES Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

FOIRE AUX LIVRES Saint-Mihiel, 27 mars 2022, Saint-Mihiel. FOIRE AUX LIVRES Place du Saulcy Marché Couvert Saint-Mihiel

2022-03-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-27 17:00:00 17:00:00 Place du Saulcy Marché Couvert

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Le Lions Club Saint-Mihiel-Ligier Richier organise une foire aux livres d’occasion au profit de ses oeuvres. Des ouvrages de toutes sortes seront proposés à la vente. Buvette et produits alimentaires seront vendus sur place. Pour les personnes intéressées pour revendre leurs livres, les inscriptions sont à adresser à la présidente Annick Didier pour le 3 mars au plus tard. Un droit de table de 15€ sera demandé aux exposants. annick.didier6@wanadoo.fr +33 3 29 89 02 93 Pixabay

Place du Saulcy Marché Couvert Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Place du Saulcy Marché Couvert Ville Saint-Mihiel lieuville Place du Saulcy Marché Couvert Saint-Mihiel Departement Meuse

Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/

FOIRE AUX LIVRES Saint-Mihiel 2022-03-27 was last modified: by FOIRE AUX LIVRES Saint-Mihiel Saint-Mihiel 27 mars 2022 Meuse Saint-Mihiel

Saint-Mihiel Meuse