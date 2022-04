Foire aux livres Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Foire aux livres Lannion, 30 avril 2022, Lannion. Foire aux livres Salle des Ursulines 2 Venelle du Forlac’h Lannion

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle des Ursulines 2 Venelle du Forlac’h

Lannion Côtes d’Armor CD, vinyles, DVD et tableaux.

Dépôt le vendredi 29 avril.

Vente organisé au profit de Terre d’Union, association d’aide aux enfants d’Equateur en difficulté. +33 6 61 71 04 65 CD, vinyles, DVD et tableaux.

Dépôt le vendredi 29 avril.

Vente organisé au profit de Terre d’Union, association d’aide aux enfants d’Equateur en difficulté. Salle des Ursulines 2 Venelle du Forlac’h Lannion

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Salle des Ursulines 2 Venelle du Forlac'h Ville Lannion lieuville Salle des Ursulines 2 Venelle du Forlac'h Lannion Departement Côtes d'Armor

Lannion Lannion Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Foire aux livres Lannion 2022-04-30 was last modified: by Foire aux livres Lannion Lannion 30 avril 2022 Côtes-d’Armor Lannion

Lannion Côtes d'Armor