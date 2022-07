FOIRE AUX LIVRES ET VIDE GRENIERS Saint-Saulge Saint-Saulge Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Saulge

FOIRE AUX LIVRES ET VIDE GRENIERS Saint-Saulge, 14 août 2022, Saint-Saulge. FOIRE AUX LIVRES ET VIDE GRENIERS

LE CLOS Saint-Saulge Nièvre

2022-08-14 08:00:00 – 2022-08-14 23:00:00 Saint-Saulge

Nièvre Saint-Saulge EUR Foire aux livres et Vide Greniers sur le clos et la place de la république dès 8h . Emplacements gratuits

Restauration et buvette sur place avec animation musicale mariefagesaugard@orange.fr Foire aux livres et Vide Greniers sur le clos et la place de la république dès 8h . Emplacements gratuits

Restauration et buvette sur place avec animation musicale Saint-Saulge

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Saulge Autres Lieu Saint-Saulge Adresse LE CLOS Saint-Saulge Nièvre Ville Saint-Saulge lieuville Saint-Saulge Departement Nièvre

Saint-Saulge Saint-Saulge Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-saulge/

FOIRE AUX LIVRES ET VIDE GRENIERS Saint-Saulge 2022-08-14 was last modified: by FOIRE AUX LIVRES ET VIDE GRENIERS Saint-Saulge Saint-Saulge 14 août 2022 LE CLOS Saint-Saulge Nièvre

Saint-Saulge Nièvre