Mèze Mèze Hérault, Mèze FOIRE AUX LIVRES ET THÉMATIQUES Mèze Catégories d’évènement: Hérault

Mèze

FOIRE AUX LIVRES ET THÉMATIQUES, 13 mars 2021-13 mars 2021, Mèze. FOIRE AUX LIVRES ET THÉMATIQUES 2021-03-13 – 2021-03-13

Mèze Hérault La Ville de Mèze accueille « Les Foires aux livres » de l’association « Les Compagnons du livre » , les 2e samedis de chaque mois : 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre 2021. Thématique du premier rendez-vous : Yoga, Bien-être, Médecines douces.

Accès gratuit dans le respect des gestes barrière et conformément aux mesures sanitaires du moment. La Ville de Mèze accueille « Les Foires aux livres » de l’association « Les Compagnons du livre » , les 2e samedis de chaque mois : 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre 2021. Thématique du premier rendez-vous : Yoga, Bien-être, Médecines douces. lescompagnonsdulivre34@gmail.com +33 4 99 02 22 01 http://www.lescompagnonsdulivre.fr/ La Ville de Mèze accueille « Les Foires aux livres » de l’association « Les Compagnons du livre » , les 2e samedis de chaque mois : 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre 2021. Thématique du premier rendez-vous : Yoga, Bien-être, Médecines douces. La Ville de Mèze accueille « Les Foires aux livres » de l’association « Les Compagnons du livre » , les 2e samedis de chaque mois : 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre 2021. Thématique du premier rendez-vous : Yoga, Bien-être, Médecines douces.

Accès gratuit dans le respect des gestes barrière et conformément aux mesures sanitaires du moment.

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mèze Autres Lieu Mèze Adresse Ville Mèze