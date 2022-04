Foire aux livres et multimédias d’occasion La Force La Force Catégories d’évènement: 24130

La Force

Foire aux livres et multimédias d’occasion La Force, 1 mai 2022, La Force. Foire aux livres et multimédias d’occasion Rue du Docteur Clament Espace socio-culturel La Force

2022-05-01 – 2022-05-01 Rue du Docteur Clament Espace socio-culturel

La Force 24130 L’association forcelaise EV3 (Ensemble, Vivre et Vieillir au Village) organise pour la troisième fois le dimanche 01 MAI 2022 à l’Espace-Socio-Culturel de LA FORCE de 9 H à 18H une FOIRE AUX LIVRES ET AUX MULTI-MÉDIAS D’OCCASION. Cette foire s’adresse à un large public tant visiteurs qu’exposants. Sur place : Petite Restauration, OMELETTE A L’AILLET Buvette. Présence de quelques auteurs locaux. Tout particulier qui souhaite à cette occasion vendre livres, disques, CD, CDRom, DVD, jeux video… peut proposer un stand (3€ la table d’1,80m / 2 tables maximum) L’association forcelaise EV3 (Ensemble, Vivre et Vieillir au Village) organise pour la troisième fois le dimanche 01 MAI 2022 à l’Espace-Socio-Culturel de LA FORCE de 9 H à 18H une FOIRE AUX LIVRES ET AUX MULTI-MÉDIAS D’OCCASION. Cette foire s’adresse à un large public tant visiteurs qu’exposants. Sur place : Petite Restauration, OMELETTE A L’AILLET Buvette. Présence de quelques auteurs locaux. Tout particulier qui souhaite à cette occasion vendre livres, disques, CD, CDRom, DVD, jeux video… peut proposer un stand (3€ la table d’1,80m / 2 tables maximum) +33 6 14 38 18 73 L’association forcelaise EV3 (Ensemble, Vivre et Vieillir au Village) organise pour la troisième fois le dimanche 01 MAI 2022 à l’Espace-Socio-Culturel de LA FORCE de 9 H à 18H une FOIRE AUX LIVRES ET AUX MULTI-MÉDIAS D’OCCASION. Cette foire s’adresse à un large public tant visiteurs qu’exposants. Sur place : Petite Restauration, OMELETTE A L’AILLET Buvette. Présence de quelques auteurs locaux. Tout particulier qui souhaite à cette occasion vendre livres, disques, CD, CDRom, DVD, jeux video… peut proposer un stand (3€ la table d’1,80m / 2 tables maximum) Association EV3

Rue du Docteur Clament Espace socio-culturel La Force

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: 24130, La Force Autres Lieu La Force Adresse Rue du Docteur Clament Espace socio-culturel Ville La Force lieuville Rue du Docteur Clament Espace socio-culturel La Force Departement 24130

La Force La Force 24130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-force/

Foire aux livres et multimédias d’occasion La Force 2022-05-01 was last modified: by Foire aux livres et multimédias d’occasion La Force La Force 1 mai 2022 24130 La Force

La Force 24130