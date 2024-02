Foire aux livres et aux vieux papiers Gargilesse-Dampierre, dimanche 21 juillet 2024.

Foire aux livres et aux vieux papiers de Gargilesse.

Rendez-vous place du Château et Alexandre Manceau pour la foire annuelle aux Livres et aux Vieux Papiers de Gargilesse. Cette manifestation s’adresse aux particuliers qui souhaitent vendre leurs livres, leurs vieilles cartes postales anciennes, leurs vieux disques… EUR.

Début : 2024-07-21 09:00:00

fin : 2024-07-21 18:30:00

Place du Chateau

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire

