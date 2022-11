Foire aux livres du Téléthon Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nivre EUR La Foire aux livres du Téléthon, c’est deux jours de pur bonheur pour les passionnés de livres et de lecture. Que vous soyez collectionneur, amateur ou grand lecteur, vous trouverez, c’est sûr, LE ou LES livres que vous recherchez, qui plus est, à des prix plus qu’intéressants (à partir de 0,50€ le livre). Des livres de seconde main, de tous styles littéraires et pour tous les âges (BD, policiers, romans, livres pour enfants, documentaires, biographies, science-fiction…). tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 https://www.decize-confluence.fr/ Espace Culturel Denfert Rochereau 20, rue Denfert Rochereau Decize

