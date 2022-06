FOIRE AUX LIVRES D’OCCASIONS Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: 84120

Pertuis 84120 Foire aux livres d’occasions organisée par le groupe le groupe 350 d’Amnesty International. Une conteuse pour enfants sera présente à partir de 13h00. Foire aux livres d’occasions chotardstephane@orange.fr +33 6 11 09 57 51 Foire aux livres d’occasions organisée par le groupe le groupe 350 d’Amnesty International. Une conteuse pour enfants sera présente à partir de 13h00. Pertuis

