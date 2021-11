Foire aux livres d’occasion – Du 17 au 22 novembre Espace des Caouecs, 17 novembre 2021, Blagnac.

Foire aux livres d’occasion – Du 17 au 22 novembre

du mercredi 17 novembre au samedi 20 novembre à Espace des Caouecs

Manifestation ouverte aux **particuliers uniquement** qui viennent déposer des livres à vendre et /ou acheter des livres d’occasion. **Dépôt des livres** : mercredi 17 et jeudi 18 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h30. **Vente** : vendredi 19 novembre de 14h à 20h et samedi 20 novembre de 10h à 18h. Récupération du produit de la vente et des invendus : uniquement lundi 22 novembre de 10h à 18h. Passé ce délai les invendus et le produit de la vente seront automatiquement versés au compte de l’association.

La foire aura lieu, sauf contre ordre pour raisons sanitaires, du 17 au 22 novembre, salle des Caouecs, place des Arts, par l’association Les amis du livre et de la lecture.

Espace des Caouecs Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



